Droga: cede eroina a sedicenne a Trento

(ANSA) - TRENTO, 14 NOV - La polizia locale di Trento ha arrestato uno spacciatore, sorpreso a cedere delle dosi di droga a una sedicenne. Gli agenti, durante un servizio in borghese, hanno osservato i movimenti in piazza Dante, notando un trentenne, conosciuto agli operatori per precedenti analoghi, che dopo aver contattato altri soggetti, è stato avvicinato da una coppia di ragazzi. Gli agenti hanno osservato lo scambio di alcune palline in cambio di una somma di 50 euro e quindi hanno fermato lo spacciatore e i due giovani che avevano appena acquistato cinque dosi di eroina. La ragazza, che da poco ha compiuto 16 anni, è stata riconsegnata ai genitori. Nell'udienza svolta in mattinata veniva convalidato l'arresto e veniva disposto l'obbligo di dimora nel comune di Rovereto, dove il soggetto risulta domiciliato, fino alla data del processo con rito abbreviato. (ANSA).