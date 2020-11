Covid: 5 morti e oltre 9.000 in quarantena in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 NOV - Sono 5 i decessi nelle ultime ore in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.865 tamponi e registrati 690 nuovi casi positivi. 346 persone sono ricoverate, altre 44 in terapia intensiva. Supera soglia 9.000 il numero di persone in quarantena, il dato odierno è di 9.204. (ANSA).