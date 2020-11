Cinema: 'Luca e Silvana', il film di un sì speciale

(ANSA) - BOLZANO, 14 NOV - Luca e Silvana hanno la sindrome di down e vogliono sposarsi: la storia dei due bolzanini viene raccontata dal regista Stefano Lisci con Cooperativa 19 attraverso un documentario che - dopo un primo stop in primavera dovuto all'emergenza Covid 19 - è pronto per la prima assoluta, in forma online, nell'ambito della rassegna "Visioni Italiane" di Bologna. "Luca + Silvia" sarà online sulla piattaforma MYmovies fra il 16 e il 22 novembre.

"Siamo lieti di fare la prima proiezione di 'Luca + Silvana' a Visione Italiane, un festival importante che dà spazio ai talenti emergenti e a progetti cinematografici innovativi. Certo ci dispiace non poterlo fare come era previsto presso la Cineteca di Bologna, uno dei luoghi di maggior interesse dal punto di vista della promozione e archiviazione audiovisiva e cinematografica in Italia. Speriamo di emozionare con la storia di Luca e Silvana, raccontata con la delicatezza e l'ironia che contraddistinguono i lavori di Stefano Lisci", commenta il produttore Massimiliano Gianotti. (ANSA).