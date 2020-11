Stalking: perseguita vicina di casa, arrestato da cc Borgo

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - I carabinieri di Borgo Valsugana hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere per atti persecutori a carico di un sessantenne della zona, già condannato per lo stesso reato nel 2018.

Secondo l'accusa, l'uomo negli ultimi mesi aveva più volte infastidito, minacciato e offeso con volgari epiteti la vicina di casa e le tre figlie. I comportamenti - hanno accertato i carabinieri - erano il più delle volte aggravati dall'abuso di alcool, che si abbinava alla violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, disposta nell'ottobre 2018.

È la seconda volta in pochi mesi che i carabinieri della Valsugana intervengono in aiuto delle donne infastidite da pesanti minacce o ingerenze nella propria vita. (ANSA).