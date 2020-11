Gite scolastiche virtuali nel Parco dello Stelvio trentino

Di fronte al blocco del turismo scolastico dovuto alla pandemia, il Parco nazionale dello Stelvio trentino e l'Azienda per il turismo della Val di Sole hanno ideato 'StelvioLAB', una serie di videolezioni di didattica ambientale a distanza destinate agli studenti delle scuole medie inferiori e dei primi due anni delle superiori, con la possibilità di prenotare incontri virtuali con un team di esperti delle istituzioni culturali trentine e di partecipare a un concorso finale. I temi affrontati sono acqua, boschi, fauna selvatica, turismo sostenibile.

Diverse le realtà culturali coinvolte: oltre agli esperti del Parco, anche quelli del Muse, Federparchi e altre istituzioni. A oltre 13.000 docenti di centinaia di scuole d'Italia verranno inviate nei prossimi giorni le lettere per presentare l'iniziativa. A loro verrà offerto, in modo gratuito, l'accesso a una piattaforma digitale nella quale troveranno un pacchetto di videolezioni.

"La didattica a distanza, fondamentale per portare avanti l'istruzione nei mesi di massima diffusione della pandemia, rappresenterà anche in futuro l'occasione per intraprendere percorsi di conoscenza attraverso nuove modalità", afferma Romano Stanchina, responsabile del settore trentino del Parco nazionale dello Stelvio.

Tutte le informazioni su www.visitvaldisole.it/it/stelvio-lab