Escursionista trovato morto sul Lagorai

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - Ritrovato questa mattina senza vita un escursionista disperso da ieri nella zona di passo Rolle. Il corpo dell'uomo, Silvano De Marco, 65 anni di Tesero, è stato individuato dal soccorso alpino alla base di un canalone sul monte Cavallazza, nella catena del Lagorai.

Le ricerche erano cominciate ieri sera dopo che alcuni amici dell'uomo avevano denunciato il suo mancato rientro a casa.

L'uomo era uscito da solo in mattinata senza lasciare indicazioni precise riguardo il proprio itinerario. Da una prima ricostruzione, probabilmente gli è stata fatale una scivolata per oltre cento metri lungo un canalone di ghiaioni.

Le ricerche si sono protratte fino alle due di questa notte per riprendere alle prime luci di questa mattina con più di 40 operatori tra soccorso alpino, finanzieri, Centro addestramento Polizia di Moena, carabinieri di Cavalese e vigili del fuoco di San Martino di Castrozza. Allertati anche due cani molecolari provenienti dalla val di Non e dalla provincia di Bolzano.

