Emergenza freddo: in attivazione 186 posti letto in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - La programmazione per l'inverno 2020/21 del Tavolo per l'inclusione sociale del Trentino prevede l'attivazione 186 di nuovi posti letto, garantiti presso differenti sedi a Trento e Rovereto e gestite da realtà del terzo settore, per l'accoglienza invernale di cittadini senza fissa dimora. Lo comunica una nota della Provincia di Trento.

E' prevista una 1/a fase, per 153 posti letto (suddivisi tra uomini e donne), a cui ne seguirà una 2/a, con un incremento di circa 33 posti destinati all'accoglienza di soli uomini. Si prevede poi l'attivazione di altri posti in risposta a situazioni emergenziali. La programmazione invernale risulta condizionata dalla situazione epidemiologica, con misure orientate a garantire il distanziamento e evitare l'assembramenti presso i servizi diurni, con l'ampliamento dell'orario di apertura dei servizi notturni (fino alle 14, anziché alle 8.30).

Le strutture sono gestite da Casa della Giovane, Fondazione Comunità solidale, Villa S.Ignazio, Punto d'approdo di Rovereto, Centro Astalli, associazioni Amici dei senza tetto. Alle strutture abitualmente adibite all'accoglienza si aggiunge anche Casa S. Angela. (ANSA).