Covid: in Alto Adige Dad per tutti fino al 20 novembre

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - La nuova ordinanza in vigore in Alto Adige da sabato 14 novembre comporterà alcuni cambiamenti nel mondo della scuola. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre compreso sarà sospesa l'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I grado. Nelle scuole superiori la didattica a distanza è già stata attivata. La normale attività della scuola materna riprenderà lunedì 23 novembre.

Le lezioni in presenza saranno garantite nelle scuole primarie e dell'infanzia per i figli di alcuni lavoratori che non hanno la possibilità di lavorare da remoto. Si tratta di impiegati nel settore medico, infermieristico o dei servizi sociali, nell'ambito del commercio di generi alimentari o di beni di prima necessità, nelle forze dell'ordine, nelle organizzazioni di soccorso o nel settore della Protezione civile, in farmacie o parafarmacie, nel settore del trasporto pubblico locale, nel settore postale, oltre al personale pedagogico, insegnante, di assistenza all'infanzia o collaboratore all'integrazione, che presti servizio in presenza.

In questo caso, i genitori o coloro che esercitano la potestà dei figli devono compilare un'autocertificazione per l'ammissione alle lezioni o per il sostegno pedagogico in presenza e presentarla alle scuole e agli asili. (ANSA).