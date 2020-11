Coronavirus: 202 positivi e 12 decessi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - Sono 12 i decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore e riguardano tutti persone con più di 80 anni, in parte ospiti di Rsa. In queste strutture inoltre i nuovi positivi riscontrati oggi sono 46, tra ospiti e operatori, mentre il totale dei nuovi positivi al tampone molecolare è di 202 casi su 4.782 tamponi effettuati.

Più della metà dei positivi, cioè 129 - comunica la Provincia di Trento - sono stati identificati da attività di contact tracing o screening. Tra questi ci sono un bambino con meno di 5 anni e 81 ultra settantenni. Restano sempre 30 i pazienti ricoverati in rianimazione e la cifra complessiva dei ricoveri oggi è pari a 383.

Ci sono poi 12 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: le prossime ore determineranno la necessità o meno di attivare l'isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 275). Il rapporto registra oggi altri 100 guariti: il numero complessivo sale pertanto a 8.570 (ANSA).