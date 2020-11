Hockey: Hcb Alto Adige dopo stop Covid torna sul ghiaccio

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - L'Hcb Alto Adige torna sul ghiaccio della Ice Hockey League dopo lo stop imposto a causa di numerosi casi Covid. La squadra bolzanina comunica che i tamponi di controllo effettuati nei giorni scorsi hanno dato esito negativo per la grande maggioranza dei giocatori e dello staff.

"In questi giorni verranno svolte le visite medico-sportive che verificheranno nel dettaglio le condizioni di ogni atleta - spiega l'amministratore delegato Dieter Knoll - tre settimane di quarantena e di Covid-19, con qualche giocatore che ha anche presentato dei sintomi, non vanno sottovalutate: la salute è al primo posto e per questo faremo dei test fisici approfonditi per far rientrare tutti al meglio". Il rientro in Ice Hockey League è previsto per martedì 17 novembre, al Palaonda contro i Bratislava Capitals. (ANSA).