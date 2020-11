Covid: in Trentino 8 morti e 253 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - In Trentino si registrano oggi otto decessi per coronavirus e 253 nuovi casi positivi, esattamente come ieri. Sono stati accolti circa una trentina di nuovi pazienti e al momento i malati Covid nei vari reparti sono 368, di cui 30 in terapia intensiva. Altre 208 pazienti oggi sono stati considerati guariti, mentre in isolamento domiciliare restano ancora 2.465 persone.

Del totale dei nuovi contagiati, 135 sono stati identificati da attività di contact tracing o screening; un centinaio i pauci sintomatici mentre i positivi collegati alle Rsa (ospiti) sono 8. Da rilevare la percentuale dei contagiati nelle fasce più anziane: oggi se ne contano altri 57 fra quelli che hanno più di 70 anni. L'età media di chi è deceduto inoltre si conferma attorno agli 80 anni (2 erano ospiti di Rsa).

Tra i nuovi positivi ce ne sono 3 con meno di 2 anni e 6 con meno di 5. Sono inoltre in corso gli accertamenti relativi ad altri 36 nuovi casi positivi fra ragazzi di età scolare per stabilire le disposizioni per la quarantena delle rispettive classi (ieri eravamo a 269, 5 in meno rispetto al giorno precedente).

I tamponi analizzati ieri sono stati 2.434, di cui 2.344 nel laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Santa Chiara e 90 alla Fem. Finora i test molecolari effettuati in Trentino sono stati 319.005. (ANSA).