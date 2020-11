Covid: Comune Trento cerca volontari per scuole sicure

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - Il Comune di Trento cerca volontari, giovani e adulti, per svolgere un'azione di sensibilizzazione sul tema del rischio di contagio da Covid19, per prevenire assembramenti di persone all'esterno delle scuole, negli orari di ingresso e di uscita, che aumentano il rischio di contagio.

L'azione che viene richiesta - precisa il Comune - si svolgerà unicamente al di fuori degli edifici scolastici delle scuole elementari e medie. Il compito dei volontari sarà quello di aiutare adulti, bambini e ragazzi a rispettare le distanze e ad indossare correttamente le mascherine, favorire il rapido deflusso ed evitare lo stazionamento nei pressi delle scuole.

L'iniziativa - sottolinea il Comune - è stata condivisa con le scuole coinvolte, che avranno anche il compito di comunicare alle famiglie la presenza dei volontari e le loro funzioni. I volontari avranno il supporto tecnico e la supervisione dell'ufficio Politiche giovanili, verranno formati da personale del Comune e saranno impegnati in coppia in modo tale da potersi supportare a vicenda. Ai volontari sarà consegnato materiale distintivo da indossare in maniera tale che la loro presenza sia riconoscibile da parte di famiglie e personale della scuola.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio Politiche giovanili (redazione@trentogiovani.it, tel. 331 6131969), per dare la disponibilità a partecipare all'iniziativa basta compilare il form pubblicato su www.trentogiovani.it.

