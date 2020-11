Caritas: hotline telefonica e servizio spesa

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - "Soprattutto adesso che dobbiamo affrontare un nuovo periodo di lockdown, non possiamo non stare vicini ai nostri anziani", è l'appello che il direttore della Caritas Paolo Valente lancia nuovamente alla popolazione in occasione dell'azione "La povertà è più vicina di quanto pensi", campagna che culminerà il 15 novembre con la celebrazione della Domenica della Carità. La Caritas mette a disposizione per le situazioni di bisogno un servizio spesa e una linea telefonica diretta. YoungCaritas inoltre, insieme a volontari e gruppi delle Caritas parrocchiali, organizza durante tutta la Settimana della Carità momenti di vicinanza rivolti agli anziani. (ANSA).