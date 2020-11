Campagna "Stop agli abusi" della Diocesi Bolzano-Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Nella diocesi di Bolzano-Bressanone è operativo dal 2010 uno specifico Sportello al quale ci si può rivolgere nei casi di abusi, sospetti o segnalazioni di abusi su minori, sia recenti che accaduti in passato. In concomitanza con la "Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale" (18 novembre) e la "Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" (20 novembre), il Servizio diocesano per la tutela di minori e persone vulnerabili ha inviato alle parrocchie manifesti con la scritta "Stop agli abusi in ambito ecclesiale" e con i riferimenti dello Sportello.

I manifesti potranno essere affissi nelle bacheche, pubblicati sui fogli parrocchiali o veicolati attraverso altri canali. L'iniziativa della Diocesi si rivolge a comunità parrocchiali, congregazioni religiose, organizzazioni, istituzioni e gruppi ecclesiali ed è accompagnata da un flyer informativo con compiti e recapiti del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nonché dello Sportello diocesano. Il foglio informativo può essere messo a disposizione di collaboratori e fedeli nelle chiese e negli altri spazi della parrocchia: nel testo si ribadisce che la prevenzione di abusi sessuali e delle altre forme di violenza deve essere un tema costante e prioritario in tutti gli ambiti pastorali e nelle istituzioni diocesane e che l'impegno per la tutela dei minori è una peculiarità della missione cristiana e pastorale.

Nella domenica successiva, il 22 novembre, solennità di Cristo Re, la Diocesi invita le comunità parrocchiali e tutti i cristiani a richiamare l'attenzione sull'azione di informazione e sensibilizzazione. Sul tema interverrà anche il vescovo Ivo Muser con una lettera pastorale che sarà pubblicata la prossima settimana. (ANSA).