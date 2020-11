++ Covid: sabato giro vite in Alto Adige già zona rossa ++

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - E' stata pubblicata l'ordinanza contingibile e urgente n.69 del presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher che contiene "ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". L'ordinanza entra in vigore sabato. L'Alto Adige è già zona rossa, ma per frenare la diffusione della pandemia applica un ulteriore giro di vite, chiudendo le scuola per una settimana con assistenza per figli di persone che lavorano nei servizi essenziali. (ANSA).