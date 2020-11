Incidenti stradali: deceduto 13enne urtato da furgone

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - E' deceduto all'ospedale di Bolzano il 13enne, A.W., coinvolto l'altra sera in un incidente stradale a Montagna. Il ragazzo era in sella alla sua mountainbike sulla statale delle Dolomiti nei pressi del campo sportivo di Castelfeder, quando è stato urtato da un furgoncino, finendo rovinosamente per terra. In gravi condizioni era stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano dove ieri è deceduto. (ANSA).