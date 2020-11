Covid: diagnosi rapida,validato protocollo Università Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Validato oggi per la prima volta sulla rivista "Journal of Ultrasound in Medicine" il valore prognostico del protocollo messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Università di Trento per dare un supporto alla diagnosi Covid-19 grazie alla ultrasonografia semplificata, con un sistema portatile rapido e al letto del paziente, senza spostarlo da un reparto all'altro, o direttamente al suo domicilio, minimizzando il rischio di contagio.

Ora saranno avviate nuove verifiche su più ampia scala mentre il sistema è in sperimentazione anche a Rovereto.

Presentato la scorsa primavera, il protocollo si basa sull'indagine a ultrasuoni dei polmoni, effettuata attraverso un dispositivo wireless collegato ad un tablet o un dispositivo portatile simile. Il sistema offre in tempo reale elementi utili al team medico per diagnosticare il peggioramento delle condizioni nei pazienti affetti da polmonite correlata a Sars-Cov2. Quindi basta poco tempo per decidere se ricoverare il paziente o invece curarlo a domicilio. Il nuovo passo avanti sta nell'aver dimostrato, per la prima volta, la valenza clinica dell'analisi svolta attraverso il dato ultrasonografico, sottolineano i ricercatori. lo studio ha coinvolto 52 pazienti Covid-19 positivi del Policlinico San Matteo di Pavia. Le loro condizioni sono state valutate e monitorate nel tempo grazie al nuovo protocollo. (ANSA).