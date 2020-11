Covid: in Trentino altri 6 morti e 243 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 10 NOV - Altri sei morti oggi per coronavirus in Trentino con 243 nuovi casi positivi a fronte di 2.388 tamponi analizzati. Salgono gli accessi nei reparti ospedalieri: i pazienti ricoverati sono al momento 318, di cui 28 in rianimazione. Un quarto circa dei nuovi contagiati ha più di 70 anni.

I deceduti avevano tutti un'età superiore agli 80 anni: i decessi si sono verificati uno in una Rsa, tre all'ospedale di Trento e altri due in quello di Rovereto.

Nell'ultimo rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.si precisa poco più della metà dei nuovi contagiati hanno sintomi ma è significativo anche il numero dei soggetti individuati dal contact tracing (117). I soggetti classificati pauci sintomatici sono 98 e vengono seguiti a domicilio; quelli afferenti al sistema delle Rsa sono 16 (solo uno sintomatico), cifra che comprende sia operatori sia ospiti.

L'Azienda sanitaria dà inoltre conto di altri 18 casi fra bambini e ragazzi in età scolare: le prossime ore diranno se le rispettive classi saranno messe in quarantena; ieri ce n'erano 280. Segnale positivo arriva invece dal fronte delle dimissioni: i pazienti guariti sono400, cifra che porta il totale da inizio pandemia a quota 7.998. (ANSA).