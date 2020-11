Covid: conferenza stampa Kompatscher slitta alla 17

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - Si svolgerà oggi pomeriggio, alle ore 17, anzichè alle ore 12.30, la tradizionale conferenza stampa della Giunta provinciale. Alla luce della crescita dei contagi da Covid-19 e delle nuove misure di sicurezza, tutti gli appuntamenti riservati ai media non avverranno più in presenza, ma solamente in modalità virtuale. Le principali decisioni assunte dall'esecutivo di Palazzo Widmann saranno illustrate dal presidente della Provincia Arno Kompatscher, dall'assessore alla salute Thomas Widmann e dall'assessore alla protezione civile, Arnold Schuler. (ANSA).