Covid: ancora cinque decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - È sempre più pesante il bilancio della pandemia in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provinciale segnala altri 5 decessi, avvenuti nelle ultime 24 ore, che portano a 350 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Aumenta anche la diffusione del contagio: Su 1.853 tamponi valutati, di cui 792 nuovi test, sono stati accertati 375 nuovi casi positivi. Il totale delle persone testate positive sale così a 14.084.

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 331 (11 in più rispetto ad ieri) e 96 (5 in più) nelle strutture private convenzionate. In terapia intensiva sono ricoverate ora 37 persone (ieri erano 41), mentre 113 persone (numero invariato) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 8.144, delle quali 16 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 5.071 (121 in più) ai quali si aggiungono 1.072 persone (9 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. (ANSA).