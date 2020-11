Bilancio: Fugatti, chiesti a Governo 400 mln "arretrati"

(ANSA) - TRENTO, 10 NOV - Al Governo, assieme alla Provincia autonoma di Bolzano, il Trentino chiede 400 milioni di euro legati ad "una serie di partite arretrate che valgono circa 400 milioni e riguardano partite fiscali relative ai Giochi o la compartecipazione della Provincia per il Tar, che sono della Provincia e che lo Stato riconosce ma che non sono state mai definite perché non c'è mai stata la volontà", ha spiegato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, "Insieme con Bolzano, perché il tema lo ha anche l'Alto Adige, la cifra che noi abbiamo a credito nell'ultimo decennio è pari a circa 400 milioni, più o meno la stessa cifra di Bolzano.

Abbiamo posto questa tematica e vorremmo chiuderla, cioè vorremmo che queste risorse siano riconosciute al Trentino ma soprattutto che pro futuro questa partita dia una costanza di maggiori entrate con il riconoscimento di questa competenza che è nostra ma che deve essere riconosciuta, diciamo contabilmente, dallo Stato, sarebbero a regime 15-20 milioni dal 2021 in poi, ma dobbiamo chiudere il pregresso che è di circa 400 milioni.

Questa è una trattativa che stiamo facendo congiuntamente con la Provincia autonoma di Bolzano", ha detto ancora Fugatti. (ANSA).