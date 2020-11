ANSA-IL-PUNTO/COVID, misure più restrittive in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - A causa dell'andamento epidemiologico in Alto Adige, da sabato 14 a sabato 28 novembre, scatteranno misure più restrittive per la scuola e per le attività economiche. Le ha decise la giunta provinciale, a seguito dello sviluppo dei contagi e dell'occupazione dei posti in ospedale e nelle terapie intensive.

Tra le nuove misure adottate, ci sarà il ritorno alla didattica a distanza anche per le prime classi della scuola media, mentre, per una settimana, l'insegnamento in presenza negli asili e nelle scuole elementari sarà limitato solo ai bambini i cui genitori svolgono lavori essenziali. Con le parti sociali è stato avviato un confronto per rivedere i protocolli in vigore e ridurre i contatti nell'ambito delle attività economiche e nel mondo del lavoro. Dalla fine della settimana, in tutta la provincia partirà anche una campagna di test antigenici a tappeto. Si prevede di effettuarne 350.000. Dopo di quesra si tornerà alle misure in vigore per le zone rosse.

Per quanto riguarda i dati della pandemia, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige segnala altri 5 decessi, avvenuti nelle ultime 24 ore, che portano a 350 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Aumenta anche la diffusione del contagio: Su 1.853 tamponi valutati, di cui 792 nuovi test, sono stati accertati 375 nuovi casi positivi. In Trentino, si registrano altri sei morti per coronavirus con 243 nuovi casi positivi a fronte di 2.388 tamponi analizzati.

Tra Alto Adige e Trentino il divario dei dati Covid è forte: la Provincia di Bolzano registra 111,2 nuovi positivi per 100 mila abitanti, mentre Trento appena 47,7 (dati del 9 novembre).

Solo la Valle d'Aosta ha un dato peggiore con 158,4 contagi.

