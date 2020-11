Trento, arrivato in piazza Duomo albero di Natale

(ANSA) - TRENTO, 09 NOV - E' stato portato in piazza Duomo, a Trento, l'abete tagliato nella mattinata sopra l'abitato di Candriai (in località prà della Fava), sul Monte Bondone, in vista dell'apertura della manifestazione "Trento, città del Natale", che verrà inaugurata il prossimo 21 novembre. L'abete, alto circa 18 metri, è stato tagliato a bordo strada mediante l'impiego di specifici macchinari, che hanno permesso di effettuare il prelievo, secondo le indicazioni dell'Azienda forestale di Trento, senza far cadere l'albero nel sottobosco.

Caricato su un mezzo per i trasporti eccezionali, l'abete è arrivato nel centro storico del capoluogo verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio, i tecnici completeranno la sistemazione dell'abete, che verrà poi addobbato in un secondo tempo, sul piedistallo già posizionato al centro della piazza, nei pressi della fontana del Nettuno attualmente in restauro. (ANSA).