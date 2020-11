Sci: Cdm; allenamenti azzurri fra Val Senales e Cervinia

(ANSA) - VAL SENALES (BOLZANO), 09 NOV - Continuano gli allenamenti degli azzurri in vista della ripartenza della stagione di Coppa del mondo di sci alpino. I gigantisti Giovanni Borsotti, Daniele Sorio, Hannes Zingerle, Roberto Nani, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti sono stati convocati dal dt Roberto Lorenzi per il raduno sulla pista della Val Senales da oggi a venerdì 13 novembre. Sono Presenti anche i tecnici Walter Girardi e Giancarlo Bergamelli. Nella stessa località si allenano da oggi le slalomiste di Coppa del mondo Irene Curtoni e Marta Rossetti in compagnia dell'allenatore responsabile Matteo Guadagnini e Davide Marchetti.

In Val d'Aosta, a Cervinia, è invece programmato il raduno del resto della squadra femminile. Le polivalenti composte da Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Roberta Melesi e Laura Pirovano si alleneranno da oggi a domenica 15 novembre, con l'allenatore responsabile Giovanni Feltrin, i tecnici Paolo Deflorian e Paolo Stefanini e il preparatore Luca Scarian.

Il trio élite con Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia comincia invece domani e conclude giovedì con il dt Gianluca Rulfi, il tecnico Daniele Simoncelli e il preparatore Marcello Tavola. (ANSA).