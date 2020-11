Lezione online fuori da scuola al Rosmini di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 09 NOV - Il primo giorno di didattica a distanza alle superiori al Rosmini di Rovereto è iniziato con la manifestazione degli studenti della classe 2/a ASP, che si sono organizzati con materassini e pc per seguire le lezioni online davanti all'ingresso della scuola.

"Pur coscienti del terribile momento che stiamo vivendo e della necessità di fare tutti la propria parte", gli studenti chiedono "di valutare la possibilità di una chiusura parziale, e di poter accedere a scuola almeno per i laboratori. Ritengono che la Dad esclusiva protratta per lungo tempo non possa essere esaustiva per la loro preparazione". (ANSA).