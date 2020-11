Coronavirus: 257 positivi e 6 decessi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 09 NOV - Sono 257 i nuovi positivi al Covid-19 in Trentino, di cui 134 individuati dal contact tracing, riportati oggi sul report dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Un numero in crescita rispetto a ieri, a fronte di quasi 1000 tamponi analizzati, per un bilancio che purtroppo appare più pesante sul fronte dei decessi, con 6 nuovi casi registrati. Tornando ai contagi, ci sono anche 2 piccolissimi, con meno di 2 anni e 54 persone che hanno più di 70 anni. Sono 3 i casi, fra ospiti e operatori, registrati nelle Rsa. Sale anche il numero di pazienti ricoverati che oggi sono 299, di cui 24 in rianimazione.

Sul fronte scolastico, sono in corso accertamenti per la situazione di 28 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare dal cui esito dipenderà la decisione di porre in isolamento le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 294).

Guariscono, nel frattempo, altre 23 persone ed il totale di chi ha superato l'infezione sale a 7.598.

Infine i tamponi che ieri sono stati analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Santa Chiara: 993, che portano il totale dei test molecolari fatti dall'inizio della pandemia a quota 309.953. (ANSA).