ANSA-IL-PUNTO/COVID, Alto Adige verso un lockdown severo

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - L'Alto Adige, da oggi zona rossa, presto potrebbe applicare addirittura un lockdown duro. "Non abbiamo alternative, altrimenti collassa l'intero sistema sanitario". Lo dice all'ANSA l'assessore alla sanità Thomas Widmann. "I danni collaterali sarebbero devastanti, se gli ospedali non dovessero più garantire chemioterapie e interventi chirurgici", aggiunge. La questione sarà analizzata domani dalla giunta provinciale. Intanto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia approva la decisione della Provincia Autonoma di Bolzano di adottare ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito in precedenza e dice "è l'esatta fotografia del regime di autonomia locale in raccordo col potere centrale. Ringrazio il presidente Kompatscher per la correttezza e la tempestività con la quale ha informato il governo in ordine alle sue legittime decisioni motivate da comprovati e trasparenti dati e analisi epidemiologiche", così Boccia.

In Alto Adige continua a crescere il numero di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti dell'area medica degli ospedali. La situazione più critica viene registrata a Bolzano, dove sono occupati 99% dei posti letto da pazienti Covid. A rilevarlo sono i dati dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) .

Il bollettino quotidiano dell'epidemia da coronavirus in Alto Adige registra ancora 4 decessi e 583 nuovi casi positivi. Meno grave la situazione in Trentino, dove sono 257 i nuovi positivi al Covid-19 in Trentino, di cui 134 individuati dal contact tracing. Un numero in crescita rispetto a ieri, a fronte di quasi 1000 tamponi analizzati, per un bilancio che purtroppo appare più pesante sul fronte dei decessi, con 6 nuovi casi registrati. Sale anche il numero di pazienti ricoverati che oggi sono 299, di cui 24 in rianimazione. (ANSA).