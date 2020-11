Alto Adige diventa zona rossa anche per Roma

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto apprende l'ANSA, firmerà in serata una ordinanza, che andrà in vigore dall'11 novembre con la quale la Provincia di Bolzano passerà in area 'rossa'.

Nel frattempo a Bolzano l'attività motoria potrà svolgersi entro una distanza massima dalla propria abitazione di 1.000 metri. Il chiarimento viene da un'ordinanza del sindaco Renzo Caramaschi, che entrerà in vigore da domani fino al 22 novembre.

(ANSA).