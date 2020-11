Vino: 'Kilometro Vero', al via campagna di comunicazione

(ANSA) - TRENTO, 07 NOV - Si chiama "Kilometro Vero" una campagna di comunicazione - che nasce dalla collaborazione tra Vignaioli del Trentino, Asat, Associazione agriturismo, Confesercenti del Trentino e Palazzo Roccabruna - Enoteca provinciale del Trentino, con il sostegno della Fivi - volta a rafforzare la filiera del vino, dal vigneto al tavolo del ristorante.

La campagna, nata con l'emergenza sanitaria e le sue conseguenze e presentata oggi in videoconferenza stampa alla presenza dell'assessore provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli, prevede uno spot, realizzato dal videomaker Michele Purin e che mette in scena questa "alleanza di filiera", che sarà messo in onda sulle televisioni locali e sui canali social di tutti i partner del progetto. (ANSA).