Teatro di Bolzano, 40 spettacoli online gratuiti

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - Di fronte alla sospensione degli spettacoli dal vivo per l'emergenza Covid, nasce in Alto Adige il progetto "Il Teatro è di casa", realizzato dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Cristallo, che prevede dall'8 novembre fino alla fine dell'anno oltre 40 contenuti on-line gratuiti dedicati a spettacoli, backstage, interviste e conferenze disponibili sui canali Youtube dei due teatri.

. "In questo momento difficile - sottolinea l'assessore alla cultura italiana Giuliano Vettorato - non vogliamo lasciare soli i cittadini, né i professionisti dello spettacolo e vogliamo mantenere vivo lo spirito del teatro". "Entreremo presto di nuovo a teatro, ma per ora lasciamo che sia il teatro a entrare nelle nostre case", aggiunge Vettorato. (ANSA).