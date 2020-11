Funivia Bolzano-San Genesio chiusa dal 24 novembre

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - Dal 24 novembre la funivia che collega Bolzano a San Genesio sospenderà il servizio a causa della domanda carente, ulteriormente diminuita in relazione alla pandemia. Lo comunica la Ripartizione mobilità della Provincia di Bolzano precisando che si lavora attualmente al servizio sostitutivo con bus.

Intanto si procede con la progettazione del nuovo impianto, per la quale verranno stanziati 200.000 euro come integrazione al programma annuale 2020 della Strutture Trasporto Alto Adige Spa (Sta). La Giunta provinciale si occuperà dell'approvazione dei fondi aggiuntivi nella prossima riunione di martedì 10 novembre. "Poiché l'attuale funivia non è più conforme alle esigenze attuali, da diversi anni sono in corso i lavori per un nuovo collegamento a San Genesio. Con le risorse aggiuntive stiamo procediamo con la progettazione dettagliata", sottolinea l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. (ANSA).