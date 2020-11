Covid: in Alto Adige altri 7 morti e 774 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - Sette persone decedute, 774 nuovi casi positivi su 3.460 tamponi analizzati, 275 persone ricoverate in ospedale e altre 36 in terapia intensiva. Questi i dati sul coronavirus delle ultime 24 ore in Alto Adige comunicati dall'Azienda sanitaria.

In totale i decessi raggiungono quota 337. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 7.788, quelle cui sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento sono 41.446. Le persone guarite sono 4.528 (+332); a queste se ne aggiungono 1.052 (+15) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. (ANSA).