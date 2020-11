ANSA-IL-PUNTO/COVID, in Tn-Aa 12 morti e 1.025 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - Non si arresta la diffusione del contagio da coronavirus in Trentino Alto Adige: oggi si registrano 12 persone decedute (7 in provincia di Bolzano e 5 in provincia di Trento) e 1.025 nuovi casi. In aumento i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 54.

In Alto Adige ci sono stati 774 nuovi casi positivi su 3.460 tamponi analizzati, 275 persone ricoverate in ospedale e altre 36 in terapia intensiva. In totale i decessi raggiungono quota 337. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 7.788, quelle cui sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento sono 41.446. Le persone guarite sono 4.528 (+332); a queste se ne aggiungono 1.052 (+15) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

In Trentino si registrano 251 nuovi casi positivi su 2.619 tamponi analizzati. In aumento ancora i ricoveri ospedalieri che salgono a 261, di cui 18 (uno più di ieri) in rianimazione. Dal rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari emerge la diffusione del virus fra la popolazione anziana: sono 104 le persone over 70 che lo hanno contratto. Una parte di questi sono ospiti di case di riposo, realtà che nel complesso registrano 51 casi positivi (di cui solo 9 presentano sintomi) tra anziani e operatori. Monitoraggio sempre alto anche nel settore scolastico: sono in corso gli approfondimenti su una decina di nuovi casi fra ragazzi in età scolare; ieri le classi in quarantena sono diventate 289. (ANSA).