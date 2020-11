Coronavirus: in Trentino altri 5 morti e 261 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 06 NOV - Cinque decessi oggi in Trentino per coronavirus ed aumentano i ricoveri che raggiungono quota 243, di cui 17 in rianimazione. I nuovi casi positivi sono 261, su 3.583 tamponi, di cui 158 con sintomi.

Sempre significativa l'incidenza di contagi fra gli ultrasettantenni che oggi sono 59. Ci sono anche contagiati in tenera età: un bimbo sotto i 2 anni e due con meno di 5 anni.

Sempre nell'ambito dei minori si registrano 27 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare; gli approfondimenti in corso diranno se sarà necessario porre in isolamento le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 279). I dati sono stati comunicati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

