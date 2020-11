Coronavirus: Trento, biblioteche chiuse fino al 3/12

(ANSA) - TRENTO, 05 NOV - Oggi è l'ultimo giorno di apertura al pubblico delle biblioteche di Trento che resteranno chiuse per l'emergenza sanitaria fino al 3 dicembre, salvo ulteriori decisioni.

Lo rende noto il Comune precisando che le restituzioni per tutto il periodo di chiusura sono sospese, non verranno inviati avvisi o sanzioni e partirà a breve il prestito a domicilio, con richiesta via mail a info@bibcom.trento.it o alle mail delle sedi periferiche. (ANSA).