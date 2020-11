Bomba carta a Spiazzo, denunciati due giovani

(ANSA) - TRENTO, 05 NOV - I carabinieri di Spiazzo hanno identificato, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, i responsabili dell'esplosione di un grosso petardo nella notte del 31 ottobre in occasione dei festeggiamenti di Halloween.

Si tratta di due giovani del posto che sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di esplosioni pericolose.

"Tali petardi, comunemente denominati 'bombe carta', sono estremamente pericolosi sia per i malcapitati, che possono trovarsi a transitare in prossimità del luogo dell'esplosione, sia per gli stessi incauti utilizzatori, il più delle volte ignari circa il reale pericolo nell'impiego", sottolineano i carabinieri. (ANSA).