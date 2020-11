Sci: Cdm; niente neve a Lech, gare spostate di 15 giorni

(ANSA) - LECH, 04 NOV - Niente neve e alte temperature a Lech, in Austria: per questo i due slalom paralleli di Coppa del mondo in programma in questa località sono stati rinviati di due settimane. Si passa quindi, annuncia la federazione internazionale, dalle date originarie di venerdì 13 e sabato 14 novembre a quelle di giovedì 26 e venerdì 27 novembre, sempre nella stessa località.

I nuovi orari delle gare sono giovedì 26 novembre parallelo femminile alle ore 17,50 e venerdì 27 parallelo maschile sempre alle 17.50 (ANSA).