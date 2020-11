Forze Armate: commemorazione a Trento

(ANSA) - TRENTO, 04 NOV - Nel 102/o anniversario dalla firma dell'armistizio di Villa Giusti, che ha posto fine alla Grande guerra e ha concluso il processo di unificazione nazionale, le autorità militari e civili del Trentino hanno commemorato la Giornata delle forze armate presso piazza della Portela, a Trento. La cerimonia, durante la quale è stata data lettura del messaggio alle forze armate del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della difesa Lorenzo Guerini, si è svolta in forma ristretta in ragione dell'emergenza sanitaria in atto. All'evento erano presenti il commissario del governo per la Provincia autonoma di Trento Sandro Lombardi, il presidente del Consiglio comunale di Trento Paolo Piccoli e il comandante delle truppe alpine Claudio Berto, assieme a un solo rappresentante per arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Polizia locale e corpo forestale provinciale.

"In un momento particolarmente difficile per la nostra società, l'esercito italiano è in prima fila per aiutare la popolazione nell'emergenza. I nostri ragazzi e il nostro personale specializzato è in campo per migliorare la risposta sanitaria del Paese, coadiuvando gli operatori civili nell'attività di prevenzione e assistenza", ha detto Berto a margine della cerimonia. (ANSA).