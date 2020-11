Covid, chiuse bancarelle piazza Erbe a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 04 NOV - In base alla nuova ordinanza anticovid del governatore Kompatscher i vigili urbani di Bolzano hanno fatto chiudere questa mattina le bancarelle di piazza Erbe. Tra i commercianti, che all'alba come sempre avevano allestito le bancarelle, c'è malumore. "Sono giorni che chiamiamo l'assessora Ramoser per avere indicazioni, ma non abbiamo mai ricevuto risposta", lamenta Fabrizio Lago, uno degli storici commercianti di piazza delle Erbe. "Eravamo convinti di poter tenere aperto e ieri sera abbiamo acquistato la merce per oggi che ora possiamo buttare". A difesa dei commercianti interviene una cliente, che deve tornare a casa a mani vuote.

"E' un'assurdità chiudere bancarelle all'aria aperta che vendono alimenti. Dovrebbero piuttosto chiudere ipermercati pieni di gente che ora sono gli unici a fare gli affari", commenta.

(ANSA).