Covid: ancora due morti in Alto Adige, 249 i nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 04 NOV - Sale ancora il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige. L'Azienda sanitaria provinciale segnala due nuovi decessi che portano il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a 322. Sono stati, inoltre, accertati, altrti 249 casi positivi, sulla base di 1.857 tamponi (724 i nuovi test) valutati nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone testate positive al coronavirus è ora di 10.097.

Cresce anche il numero dei ricoveri. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 242 (23 in più rispetto ad ieri), nelle strutture private convenzionate sono 67 (uno in meno) e nelle terapie intensive 33 (5 in più). I pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 84 (uno in più).

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.461 (13 in meno), delle quali 15 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Il totale dei guariti è 3.923 (2 in più). (ANSA).