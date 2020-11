Fugatti e due assessori positivi

(ANSA) - TRENTO, 04 NOV - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e due assessori, quello agli Enti locali Mattia Gottardi e quello allo Sviluppo economico Achille Spinelli, sono risultati positivi al Sars-Cov-2. È questo l'esito dei tamponi disposti dopo la notizia, diffusa lunedì, della positività di un dirigente dei servizi di staff della Giunta provinciale trentina.

La circostanza ha fatto scattare le misure di sicurezza e da venerdì, giorno dell'ultima seduta dell'esecutivo provinciale, i componenti hanno osservato l'isolamento volontario. Oggi la risposta dei test conferma la necessità di disporre la quarantena per tutti i soggetti che hanno partecipato alla seduta. Al momento la positività - che riguarda anche il responsabile dell'ufficio stampa - è di tipo asintomatico ed anche per questo motivo le attività dell'esecutivo proseguiranno in modalità telematica. (ANSA).