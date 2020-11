ANSA-IL-PUNTO/COVID, altri sei decessi in Trentino-AA

(ANSA) - BOLZANO, 04 NOV - E' di sei decessi e di quasi 500 nuovi casi positivi il bilancio odierno della situzione covid in Trentino-Alto Adige. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e due assessori, quello agli Enti locali Mattia Gottardi e quello allo Sviluppo economico Achille Spinelli, sono risultati positivi al Sars-Cov-2. È questo l'esito dei tamponi disposti dopo la notizia, diffusa lunedì, della positività di un dirigente dei servizi di staff della Giunta provinciale trentina.

Rispetto alla diffusione in Trentino dei contagi da Covid-19, la Provincia autonoma di Trento registra in questo report settimanale un dato Rt pari a 1,5, inferiore rispetto all'Rt nazionale (pari a 1,7). Il contagio risulta distribuito sul territorio, non rilevando zone con concentrazioni troppo elevate. Lo ha riferito l'assessore provinciale alla sanità Stefania Segnana. Sempre in Trentino sono 225 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in Trentino sul numero record di tamponi 2.865. Il rapporto registra anche 4 nuovi decessi e 222 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 11 in rianimazione.

Anche in Alto Adige sale ancora il conto delle vittime del Covid-19. L'Azienda sanitaria provinciale segnala due nuovi decessi che portano il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a 322. Sono stati, inoltre, accertati, altri 249 casi positivi, sulla base di 1.857 tamponi (724 i nuovi test) valutati nelle ultime 24 ore.

In base alla nuova ordinanza anticovid del governatore Kompatscher i vigili urbani di Bolzano hanno fatto chiudere questa mattina le bancarelle di piazza Erbe. (ANSA).