Sequestrato pacco con droga inviato ad anziana defunta

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - I carabinieri di Pergine Valsugana hanno sequestrato un pacco postale, contenente hashish e marijuana, diretto ad una donna ottantenne deceduta tre anni fa.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione da parte di una dipendente di un ufficio postale del paese, la quale ha notato un pacco che recava come destinataria una persona da lei conosciuta. Dopo aver ispezionato esternamente il plico, i carabinieri hanno sentito un odore riconducibile a sostanze stupefacenti e, d'intesa con la Procura di Trento, hanno proceduto al sequestro. L'involucro conteneva delle scarpette nere da bambina, al cui interno erano nascosti diversi involucri di hashish e marijuana, confezionati in piccoli pacchettini, pronti per la distribuzione, del peso complessivo di 35 grammi.

All'interno della scatola c'era anche un bilancino di precisione, riportante la scritta "te lo regalo io questo ne ha pesata di polvere". Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le responsabilità del mittente ed individuare il reale destinatario. (ANSA).