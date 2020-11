Consiglio Trento, Sara Ferrari (Pd) eletta vicepresidente

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - La Quinta commissione del Consiglio provinciale di Trento ha eletto oggi all'unanimità Sara Ferrari (Pd) alla carica di vicepresidente. Ferrari, si legge in un comunicato, ha preso il posto del dimissionario Filippo Degasperi (Onda Civica Trentino).

La commissione, presieduta da Alessia Ambrosi (Lega), ha inoltre votato all'unanimità la proposta di ascoltare nelle prossime sedute gli esponenti locali dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis), in merito alle difficoltà che il mondo dell'arte e della cultura stanno affrontando in questa fase. La proposta di incontrare il presidente del Mart (Museo di arte contemporaneaa di Trento e Rovereto), Vittorio Sgarbi ha invece ricevuto tre voti positivi, e tre astensioni della minoranza. Sgarbi verrà convocato per fare il punto sulla mostra su Caravaggio e sui progetti futuri, compreso quello annunciato sul confronto tra modernità e classicità, che vedrebbe al centro Bernini.

Su proposta del consigliere Paolo Ghezzi (Futura) verrà convocato anche l'assessore provinciale all'istruzione Mirko Bisesti, per capire quali sono i piani dell'assessorato per la scuola. (ANSA).