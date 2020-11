Dpcm: Trentino si omologa al resto d'Italia su palestre, bar e ristoranti

(ANSA) - TRENTO, 02 NOV - Sulle palestre aperte negli istituti scolastici e sugli orari di chiusura di bar (alle 20) e ristoranti (alle 22) il Trentino torna sui suoi passi. I locali, perciò, chiuderanno alle 18, come nel resto d'Italia. Decade quindi il provvedimento precedente, quello impugnato dal Governo. Con un'ordinanza approvata ieri ed in vigore da oggi, 2 novembre, il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha infatti stabilito che è "opportuno in questa fase rendere coerenti ed omogenei con la normativa nazionale le misure provinciali più ampliative rispetto a quelle disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020; in particolare, si fa riferimento alle norme provinciali disposte nell'ambito delle "attività dei servizi di ristorazione" e delle attività delle "palestre" all'interno degli istituti scolastici". (ANSA).