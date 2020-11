Coronavirus: Trento, volontari alle fermate dell'autobus

(ANSA) - TRENTO, 02 NOV - A partire da mercoledì 4 novembre, l'associazione Trentino solidale metterà a disposizione cinque volontari che presidieranno, nella zona del centro storico di Trento, le fermate dell'autobus ritenute più critiche, invitando i fruitori dei mezzi di trasporto a mantenere le distanze di sicurezza e a indossare correttamente la mascherina. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, il vicecomandante della Polizia locale di Trento Luca Sattin.

I volontari, a quanto spiegato da Sattin, si coordineranno con il personale di Trentino trasporti, che nei giorni scorsi ha attivato un servizio analogo, e gli agenti della Polizia locale di Trento. L'orario operativo sarà quello di uscita degli studenti dalla scuola, tra le 13 e le 13.45. Le fermate interessate dall'iniziativa sono quelle di piazza Venezia, via Giusti, via Piave, via San Francesco (lato cinema "Modena") e piazza Fiera.

"I volontari saranno riconoscibili attraverso un'apposita pettorina, noi rimarremo in continuo contatto con loro per garantire il rispetto delle regole. L'iniziativa non avrà carattere sanzionatorio, ma unicamente di prevenzione sanitaria", ha concluso Sattin. (ANSA).