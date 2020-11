Campana dei caduti, Marco Marsilli nuovo reggente

(ANSA) - TRENTO, 02 NOV - È l'ex ambasciatore Marco Marsilli il nuovo reggente della Fondazione Campana dei caduti di Rovereto. Marsilli, eletto nel fine settimana scorso dal Consiglio di reggenza, succede ad Alberto Robol, che ha guidato per 17 anni l'istituzione posta sul Colle di Miravalle. Lo comunica una nota dell'associazione.

"Nei prossimi anni, l'attività si snoderà su due filoni principali. Da una parte, rafforzare il radicamento di 'Maria Dolens' sul territorio non solo trentino, ma nazionale, intercettando tutte le aspirazioni a favore della pace, dei diritti umani e della pacifica convivenza fra i popoli. Il secondo filone di attività riguarda gli impegni internazionali, ai quali, per la mia formazione professionale, sono molto sensibile", ha detto il nuovo reggente in conferenza stampa, auspicando che il Colle di Miravalle diventi sede neutrale e qualificata di contese internazionali minori.

Nato a Rovereto nel 1954, Marco Marsilli ha iniziato la carriere diplomatica nel 1985 a San Paolo del Brasile, con l'incarico di console aggiunto. Di seguito, è stato assegnato a Bonn, Roma, Bruxelles, Mosca, Parigi. Prima del pensionamento, nel 2019, è stato impegnato quale capo della Rappresentanza permanente presso il Consiglio d'Europa, a Strasburgo, con il titolo di ambasciatore. (ANSA).