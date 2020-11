Coronavirus: 210 positivi in Trentino e 534 in Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 01 NOV - Sono 210 i casi positivi, su 2,759 tamponi, in Trentino. Tre i decessi, 161 i ricoveri. Sono 104 per la precisione i soggetti classificati pauci-sintomatici e seguiti a domicilio, 21 invece i pazienti ricoverati in media intensità ai quali si aggiungono 2 ricoverati in alta intensità.

Nel complesso pertanto i pazienti in ospedale sono 161, e se al momento i soggetti in rianimazione rimangono i 9.

Tra i nuovi positivi figurano 35 over 70, mentre si stanno effettuando accertamenti anche su 32 bambini e ragazzi in età scolare per disporre o meno l'isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 172). Nelle Rsa, denuncia la Fp Cgil, "si stimano oltre 30 contagiati nelle Rsa, oltre 40 nelle strutture sanitarie pubbliche, 12 in quelle private".

All'ospedale di Cles, in valle di Non, a partire da lunedì 2 novembre, sarà sospesa l'attività programmata di chirurgia e ortopedia. Continuerà invece l'attività chirurgica urgente e quella del punto nascita e del servizio pediatrico. Sempre dal 2 novembre le stanze dell'ex day hospital oncologico verranno preparate per accogliere un'altra sezione Covid, da utilizzare in caso di necessità.

In Alto Adige la situazione pandemica rimane molto critica.

Dopo le restrizioni annunciate per i Comuni-cluster, come Malles e sobborghi, le misure scattano anche a Velturno, nel capoluogo di provincia Bolzano e a Brunico, dove si è registrato un numero alto oppure troppo alto di nuovi contagi negli ultimi 14 giorni in relazione al numero di popolazione.

I nuovi positivi sono 534 su 2.831 tamponi, con 3 decessi e 203 pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 70 nelle strutture private convenzionate, 81 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In terapia intensiva ci sono 17 pazienti mentre 8.001 persone sono in isolamento domiciliare. (ANSA).