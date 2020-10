Inquinamento: Trento, al via limitazioni al traffico

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - Scattano dal primo novembre a Trento le limitazioni al traffico per la riduzione delle emissioni di polveri fini e di ossidi di azoto, decise dal Comune in attuazione del piano di tutela della qualità dell'aria adottato dalla Giunta provinciale.

Fino al 31 marzo 2021, tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, è previsto il blocco per tutti i veicoli classificati "euro 0", i veicoli classificati "euro 1" alimentati a diesel, gli autoveicoli classificati "euro 2" ad accezione di quelli dotati di filtro antiparticolato omologato F.A.P. alimentati a diesel, motocicli e ciclomotori a due tempi alimentati prevalentemente a miscela olio/benzina "euro 1".

Lo rende noto il Comune precisando che la polizia locale, a seguito di specifica richiesta del cittadino, valuterà eventuali deroghe al provvedimento di limitazione. (ANSA).