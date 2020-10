Coronavirus: Bisesti, studenti sui bus in sicurezza

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - L'assessore provinciale all'istruzione, Mirko Bisesti, ha viaggiato questa mattina nel tratto Aldeno-Trento a bordo di uno dei nuovi bus navetta messi a disposizione degli studenti.

"Da responsabile dell'istruzione in Trentino - ha detto Bisesti - intendo garantire la sicurezza degli studenti e ribadire la vicinanza delle istituzioni a loro e alle famiglie.

La Provincia ha investito e investirà nell'istruzione e faremo il possibile per garantire le lezioni in presenza. Il Trentino ha chiare le azioni da intraprendere e il modello di docenza anche in questo periodo di emergenza". " Se oggi abbiamo viaggiato in sicurezza con gli studenti di Aldeno - ha aggiunto - è merito del sistema Trentino che ha risposto con efficacia ed efficienza all'emergenza Covid. Se necessario, continueremo ad investire. Il Trentino è un territorio responsabile che conosce i propri bisogni ed ha i mezzi per tutelare il proprio modello scolastico. E' per questa ragione che Roma ci deve ascoltare".

